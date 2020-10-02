Линейку iPhone 12 можно смело назвать самой ожидаемой новинкой 2020 года. Apple до сих пор не сообщила официальную дату анонса смартфонов. Однако, китайский магазин уже обнародовал фото iPhone 12 и назвал, когда новинка поступит в продажу.

Как утверждает великий китайский магазин Tmall, анонс новой линейки iPhone 12 состоится 13 октября, передает sohu.com.

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При этом предварительные заказы стартуют уже 16 октября.

Что еще известно

Tmall также опубликовал качественные изображения, на которых изображен новый iPhone 12 Pro Max в двух цветах: красном и синем.

При этом официальный представитель Tmall подтвердил, что прием предварительных заказов на iPhone 12 должен состояться 16 октября. Эту дату подтверждают и другие утечки, которые ранее публиковали различные инсайдеры.

iPhone 12 Pro Max в 2 цветах / Фото sohu.com

Источники также сообщали, что Apple хочет сделать iPhone 12 Pro Max единственным полноценным флагманским смартфоном в новой линейке.

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Поэтому эта модель сильно отличаться от трех других. Только iPhone 12 Pro Max будет оснащен лазерным дальномером. Также он должен поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц.