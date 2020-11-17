Ведущие популярного YouTube-канала сравнили новый смартфон Apple с флагманом Google Pixel 5. Они пытались выяснить, какой гаджет проработает дольше при одинаковых сценариях использования.

Стоит отметить, что в Google Pixel 5 установлена батарея, емкость которой почти на 45% больше, чем в iPhone 12, пишет geeky-gadgets.

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Что известно

Флагман Google поддерживает частоту обновления дисплея в 90 Гц. Сам дисплей – 6 дюймов при разрешении 2340х1080 пикселей. Смартфон оснащен 7-нанометровым процессором Snapdragon 765.

В iPhone 12 6,1-дюймовый дисплей демонстрирует картинку с разрешением 2523х1170 пикселей с частотой обновления 60 Гц. В новинке используется более энергоэффективный чип Apple A14 Bionic, изготовленный по 5-нанометровому техпроцессу.

Перед началом тестирования яркость дисплеев смартфонов была откалибрована на значение яркости в 200 нит. Затем с помощью роборуки авторы YouTube-канала PhoneBuff приступили к тестированию автономности смартфонов.

Смотрите запись эксперимента: видео

На гаджетах запускались различные приложения, набирался текст, воспроизводилось видео. Иными словами, авторы тестирования постарались сделать тест максимально схожим с повседневной эксплуатацией гаджетов. В таком активном режиме iPhone 12 проработал 9 часов и 1 минуту, уступив Google Pixel 5 25 минут в автономности. В процентном соотношении преимущество Pixel 5 составило 4,4% при разнице в емкости аккумуляторов около 45%.