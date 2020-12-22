В настоящее время на рынке уже немало Android-смартфонов с поддержкой. Причем 5G поддерживают не только флагманы, но и устройства среднего уровня. iPhone получили поддержку 5G только осенью 2020 года, но именно эта модель получила бешеную популярность.

iPhone 12 возглавил список самых популярных 5G-устройств, сообщает Phonearena.

К теме Что известно о iPhone 13: инсайдеры рассказали новые детали о камерах

Причем такого показателя iPhone удалось достичь всего через две недели после старта продаж.

iPhone 12, поступивший в продажу 23 октября и стал самым популярным 5G-аппаратом. К слову, в сентябре это звание еще получил Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Детальнее

Сразу после старта продаж на долю iPhone 12 пришлось 16% от доли проданных 5G-аппаратов. iPhone 12 Pro разместился на втором месте с результатом 8%, а третью позицию занимал Samsung Galaxy Note 20 Ultra всего 4%.

Самые популярные 5G-устройства / Скриншот

Если принимать во внимание период с января по октябрь, то iPhone 12 занял 7 позицию.

Напомним, эксперты говорят, что поддержка 5G повлияла на себестоимость новой линейки iPhone 12. Чтобы не повышать рекомендованную цену новинок, производитель решил "сэкономить" на комплектации.

Именно поэтому в коробке пользователи не нашли ни наушников, ни блока питания. При этом в Apple такую "экономию" называют заботой об экологии.