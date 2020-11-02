Лишь недавно мы дождались презентации линейки смартфонов iPhone 12, а уже сейчас аналитики говорят о первых характеристиках iPhone 13. Что должно выйти в 2021 году.

Как передает Mydrivers, iPhone 13 должен получить экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

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Что известно об iPhone 13

Как говорит “осведомленный информатор” (издание не раскрывает источник), первый прототип iPhone 13 внешне очень похож на iPhone 12. Предстоящая новинка также получит гладкую металлическую пластину по всему периметру экрана.

Как и предшественник, новый прототип не имеет сканера отпечатков пальцев. Вероятнее всего, единственным средством аутентификации будет система Face ID.

Ранее известный сетевой информатор под ником Ice Universe, известный достоверной информацией о новинках, сообщил, что классический вырез таки сохранится iPhone 13. Это безусловно, разочарует фанатов iPhone, ведь уже не первый год от производителя требуют избавиться от ненавистной “моноброви”.

Правда, Apple таки попытается уменьшить её размер - эта челка должна стать короче.