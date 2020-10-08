Осталась всего неделя до официальной премьеры iPhone 12. Однако уже сейчас в сеть слили некоторые детали о дизайне новинки, которую мы увидим уже в 2021 году – iPhone 13.

Уже не первый год фанаты Apple надеются, что производитель все же уберет ненавистный вырез вверху экрана своих смартфонов.

Многочисленные утечки заставляют даже не сомневаться, что iPhone 12 будет с монобровью. Но хотелось верить, что хоть в следующем году тенденция изменится. К сожалению, популярный инсайдер Ice Universe и тут расстроил.

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Детальнее

Как известно, инсайдер Ice Universe часто делится достоверной эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, в том числе и будущих новинках Apple.

Сейчас он уверяет, что Phone 13, который выйдет в следующем году, также сохранит этот вырез. Правда, Apple попытается все же уменьшить размеры этого выреза, в частности, челка должна стать короче.

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Стоит ли верить

На самом деле, к инсайдеру стоит прислушаться, ведь он неоднократно предоставлял исчерпывающие сведения о новинках. В частности, он первым спрогнозировал выход на рынок смартфонов с экранами-водопадами, а также предсказал анонс Xiaomi Mi Mix Alpha.