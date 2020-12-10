Как известно, iPhone 12 лишился в комплектации фирменных наушников и блока для зарядки. Но, похоже, на этом Apple останавливаться не будет и сделает коробку еще беднее.

Сейчас компания решила выяснить у пользователей, какие аксессуары из комплекта iPhone наиболее востребованы, сообщает 9to5Mac.

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Для этого компания запустила опрос для пользователей фирменных смартфонов.

В опросе Apple интересуется, пользуются ли их клиенты специальной скрепкой для извлечения SIM-карты, а также приложенным кабелем Lightning.

Опрос Apple / Скриншот​

Опрос Apple / Скриншот

О чем это свидетельствует

Поэтому аналитики предполагают, что по результатам исследования компания может оставить в коробке только смартфон.

Как известно, Apple, которая позиционирует себя как бренд, заботящийся об экологии. Именно заботой о природе в компании объяснили тот факт, что лишили iPhone 12 фирменного блока для заряда и наушников. Правда, эксперты это заявление восприняли скептически, так как считают что таким образом производитель пытается удешевить себестоимость продукта, а также увеличить продажи фирменных наушников.

Кстати, по результатам опроса выяснится, что покупатели практически не пользуются аксессуарами, что были в комплекте с iPhone 12.