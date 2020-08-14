Недавний указ президента США Дональд Трамп запретил американским компаниям вести бизнес с Tencent – разработчиком популярного китайского мессенджера WeChat. Западных потребителей действие документа практически не коснется, но, по мнению аналитиков, он способен фактически убить продажи iPhone в Китае.

Сразу стоит отметить, что китайский рынок – один из крупнейших рынков сбыта "яблочной" продукции, сообщает 24 канал.

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Что такое WeChat и почему он так важен

WeChat является одним из самых популярных приложений в Китае. Это некий аналог Facebook, которым пользуются свыше миллиарда человек. Его используют в роли браузера, социальной сети и электронной почты, интернет-магазина, и даже записываются с его помощью на прием к врачу. По результатам опроса 1,2 миллиона человек в китайской соцсети Weibo, 95% респондентов ответили, что они скорее откажутся от своего iPhone, чем потеряют возможность пользоваться WeChat.

При этом по прогнозам авторитетного аналитика Apple Минг-Чи Куо, если компания удалит WeChat из магазина приложений для iOS, то глобальные продажи iPhone в этом году упадут на 25 – 30%. По той же причине Куо не исключает снижения мировых продаж AirPods, iPad и Apple Watch на 15 – 25%.

Стоит ли Apple волноваться

Представители WeChat считают, что распоряжение Трампа будет касаться приложения только в США, а его китайская версия останется в App Store. Все из-за того, что указ Трампа касается бизнеса компании Tencent, который касается сервиса TikTok.

В прошлом финансовом году на долю Китая пришлось 17% общей выручки Apple, что эквивалентно 43,7 миллиарда долларов.