Компания Apple обнародовала финансовый отчет за четвертый квартал финансового года. Продажи iPhone падают, другие показатели показывают уверенный рост.

Apple обнародовала финансовый отчет за четвертый квартал 2020 финансового года, пишет 9to5mac.

Интересно Apple подешевела на 83 млрд долларов из-за рекордно низких продаж iPhone в Китае

Что показали в отчете

Смартфоны принесли Apple за квартал 26,4 миллиарда долларов США, что на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,4 миллиарда). Это самое большое падение в истории Apple.

Популярностью теперь пользуются не столько топовые модели, но и более дешевые аппараты, в том числе флагманы прошлых лет, которые падают в цене после начала продажи новинок.

Инвесторов это вряд ли огорчает, ведь это говорит о том, что Apple не зависит лишь от одного продукта. Показатели по другим направлениям растут: продажи компьютеров выросли с 7 до 9 миллиардов долларов, планшетов — с 4,7 до 6,8 миллиарда, домашней электроники — с 6,5 до 7,9 миллиарда. Сервисы принесли компании 14,5 миллиарда, что на два миллиарда больше, чем в прошлом году.

Суммарные результаты за четвертый квартал – рекордные: 64,689 миллиарда долларов.