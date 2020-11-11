Apple не будет обновлять серию бюджетных iPhone SE в первом квартале следующего года. Однако, учитывая популярность модели iPhone SE 2020, продолжение серии все же будет. Более того, уже появились детали о будущей новинке.

Информацию о новинках от Apple обнародовал аналитик Tianfeng International Мин-Чи Куо, который известен информационными утечками о продуктах Apple, передает Mydrivers.

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iPhone SE 3

Эта будущая новинка должна поддерживать сеть 5G, размер экрана будет увеличен до 6,06 дюйма. Основная камера станет двойной. В то же время смартфон сохранит классический сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Вероятно, сканер отпечатков пальцев могут разместить на боковую панель смартфона, чтобы увеличить объем рабочей площади экрана.

Что еще рассказал

Аналитик также подтвердил, что в линейке iPhone 13 будет четыре модели, которые обновят текущие модели линейки iPhone 12.

Аналитик прогнозирует, что объем заказов Yujingguang (компания производит камеры для смартфонов) упадет с 50% для iPhone 12 до 30% для iPhone 13.