Новые версии iPhone для разблокировки используют только Face ID. Это заставляет их пользователей чаще снимать маски, даже в помещениях или общественном транспорте.

Как передает издание Assosiated Press, Агентство общественного транспорта Нью-Йорка встревожено такой ситуацией.

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Обращение к Apple

Компания Metropolitan Transportation Authority, которая занимается перевозками в Нью-Йорке написала официальное письмо CEO Apple Тим Куку.

В сообщении описывают заявления водителей, как они лично видели, что пассажиры очень часто снимают маски, чтобы разблокировать смартфон.

"Мы призываем Apple ускорить внедрение новых технологий и решений, которые еще больше защищают клиентов в эпоху COVID-19", – заявил председатель MTA Патрик Фой.

Что делает Apple

Еще в конце мая компания выпустила специальное обновление для операционной системы, что дает пользователям возможность обойти распознавание лица. Апдейт было специально предназначено для тех пользователей, которые ходят в масках и не хотят снимать их в общественных местах.

Производитель перенес поле пароля на главный экран. Все, что теперь нужно сделать – это провести пальцем вверх и тогда экран Face ID будет пропущено, а сразу появится экран с полем для ввода кода.

Однако, похоже пользователи не слишком часто пользуются этой услугой, и продолжают отдавать предпочтение Face ID.