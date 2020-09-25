Хотя Windows XP недавно исполнилось 19 лет, а ее поддержка была прекращена еще в 2014 году, эта ОС до сих пор используется в качестве основной на некоторых ПК и терминалах. Как выяснилось, помнят о детище Microsoft не только пользователи, но и хакеры: исходный код операционной системы недавно обнаружили в свободном доступе.

По данным vxunderground, архив с кодом Windows XP разместили на американском форуме 4chan. Через 4 часа после публикации ветка обсуждения была заархивированна, но некоторые сетевые информаторы уже заявили о подлинности загруженных на ресурс данных.

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Насколько это серьезно

По мнению экспертов в области IT-безопасности, появление в сети кода Windows XP вряд ли грозит серьезными проблемами ее текущим пользователям: из-за их небольшого количества они не представляют финансовой привлекательности для хакеров.



Исходный код Windows XP слили в сеть

Однако, учитывая то, что Windows развивалась как непрерывная серия обновлений за последние два десятилетия, злоумышленники могут найти подход к различным механизмам, которые обеспечивают взлом более современных версий операционных систем, включая Windows 10.

Реакция Microsoft

Компания Microsoft пока ситуацию с размещением исходных кодов своей ОС в интернете не прокомментировала.