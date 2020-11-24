Немецкие ученые создали программный алгоритм, который может определять пищевую ценность блюда. Система может определить калорийность и содержание белков, углеводов и жиров лишь по фото.

В основе системы лежит нейросеть для распознавания объектов, которую учили на фотографиях библиотеки ImageNet, сообщает nplus1.

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Искусственный интеллект может определить калорийность блюда и содержание базовых компонентов (белки, жиры, углеводы). Еще 100 нейронов выдают 100 самых вероятных ингредиентов блюда.

Как научили сеть

Для обучения нейросети авторы использовали сайт рецептов со списками ингредиентов и фотографиями готовых блюд. Также ИИ учился на базе пищевой ценности различных продуктов.

Тестирование нейросети на новых рецептах показало, что погрешность расчета на 100 грамм блюда составляет всего 46,7 калории, 2,51 грамма белка, 3,88 грамма жира и 6,97 грамма углеводов.

При этом результат можно улучшить, применяя более совершенные алгоритмы для предварительной обработки рецептов.