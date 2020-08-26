Команда ученых из Университета Уорика опубликовала исследование, в котором говорится, что с помощью алгоритма машинного обучения на основе искусственного интеллекта удалось найти около 50 новых экзопланет.

Разработанный алгоритм может отличить реальные миры от ложных показателей телескопа. Результат последней работы – 50 подтвержденных экзопланет, начиная от газовых гигантов размером с Нептун и заканчивая небольшими мирами меньше Земли, рассказывает New Atlas.

Интересно NASA показало уникальное фото с двумя редкими явлениями природы

Первые находки

Напомним, что в 1995 году группа европейских астрономов сделала сенсационное заявление о том, что они открыли первый экзопланетный мир – горячий газовый гигант размером примерно в половину Юпитера, названный 51 Pegasi B.

С момента открытия этой первой экзопланеты астрономы нашли доказательства существования других миров, которые могли бы скрываться по всей нашей галактике.

Поиск экзопланет

Впоследствии методы поиска планет эволюционировали, и специальные телескопы, такие как Kepler, а позже TESS, были запущены для поиска свидетельств скрытых миров. Самый действенный на сегодня способ – это отслеживание перепадов света от звезды, который происходит, когда планета проходит между своим диском и диапазоном телескопа. Этот тип обнаружения экзопланет называется "транзитный метод".

Благодаря ему астрономы обнаружили более 4 200 миров, которые вращаются за пределами нашей Солнечной системы, и более чем 5 000 потенциальных экзопланет.

Поиск с помощью ИИ

Поскольку экзопланет находят все больше, ученые не успевают заниматься их исследованием. Поэтому в последнее время ученые все чаще обращаются к машинному обучению, чтобы помочь отсеять ложные данные телескопов.

В новом исследовании астрономы создали алгоритм поиска экзопланет и обучили его, передав ему две большие базы данных, собранные космическим телескопом Kepler. Один из наборов данных состоял полностью из проверенных планет, а другой – из ложных наблюдений.

Алгоритм верно отличил истинные экзопланеты от ложных, а также проанализировал точность наблюдения телескопа. Из экзопланет-кандидатов искусственный интеллект отобрал 50 экзопланет.