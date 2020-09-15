Проблемы с несоблюдением карантинных требований, в частности о правильном ношении масок, случаются не только в Украине. Именно поэтому сразу несколько компаний обучают алгоритм определять людей в толпе без маски.

Как пишет National Geographic, одним из таких разработчиков является китайская компания LeewayHertz. Ее главный офис расположен в Сан-Франциско.

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Искусственный интеллект выделяет различные изображения и делит их на две категории: где люди в масках и на которых люди без них.

Где работает алгоритм

Как говорит разработчик, нейросеть LeewayHertz можно использовать в реальном времени, а также интегрировать в камеры видеонаблюдения.

Уже сейчас технология LeewayHertz работает в разных местах в США и Европе. В частности, ее используют рестораны и гостиницы для проверки, носит ли персонал маски.

Эта разработка также работает в одном из аэропортов в США.

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При этом Джеймс Льюис, возглавляющий программу политики в отношении технологий в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, видит в этом и опасность. Он признает, что распознавание масок будет полезно во время пандемии коронавируса. Однако, обеспокоенность вызывает отсутствие правил, которые бы определяли использование таких данных.