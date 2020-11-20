Ученые из Китая заявляют, что они создали искусственный интеллект для выявления сарказма. Нейросеть научили на базе данных из Twitter. Она оценивает текст публикации и привязанное к нему изображение, чтобы понять, саркастическая она или нет.

Как это работает

Искусственный интеллект исследователей фокусируется на различиях между текстом и изображениями, а затем объединяет эти результаты для составления прогнозов, рассказали ученые. Он также сравнивает хэштеги с текстом твита, чтобы помочь оценить настроение, которое пытается передать пользователь.

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Во время тестирования модель китайских ученых показала улучшение на 2,74% по шкале F1 (оценка классификатора) по сравнению с HFM (Hierarchical Fusion Model), представленной в прошлом году: новая нейросеть достигла 86% точности по сравнению с 83% в HFM.

Искусственный интеллект и сарказм

Ученые начали использовать ИИ для изучения сарказма в Instagram, Tumblr и Twitter в 2016 году. В 2019 исследователи из Мичиганского университета и Сингапурского университетов выпустили нейросеть для выявления сарказма в телешоу под названием MUStARD. Тесты показали, что использование мультимодальной информации может снизить уровень ошибок при обнаружении сарказма до 12,9% по шкале F1 по сравнению с оценкой одного типа информации.

Разработки Facebook

Весной 2020 Facebook рассказала об использовании искусственного интеллекта для выявления постов, которые нарушают условия платформы. ИИ Facebook пытается выявить оскорбления, разжигание ненависти и хейтспич. В компании рассказали, что в первом квартале 2020 соцсеть обнаружила и удалила 9,6 миллиона единиц контента, который был определен как оскорбительный или ненавистнический. 88,8% постов среди этих удаленных публикаций алгоритмы Facebook обнаружили раньше, чем о них сообщили пользователи. Это на 86% больше, чем в предыдущем квартале.

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Однако, в Facebook признали, что алгоритмы пока не готовы к широкому развертыванию – точность их работы составляет около 65-70%.