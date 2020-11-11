В то время как мир обеспокоен дипфейками, одна форма обработки существует уже много лет, и это фотошоп. Для определения таких снимков представили решение на основе искусственного интеллекта.

Группа исследователей представила алгоритм искусственного интеллекта, который способен обнаруживать деформацию лица на фото – вероятно, наиболее распространенную обработку в Instagram. Алгоритм также может увидеть место редактирования и отменить эффект, говорится в тексте исследования.

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Что известно

Тема удивительно популярна. Поиск по запросу "Instagram обработка изображений" имеет более 20 миллионов результатов на английском языке в Google, а хэштег #photomanipulation содержит более 2 миллионов сообщений в инстаграме.

Исследователи также показали, что люди довольно плохо обнаруживают этот тип обработки фото: по результатам люди были правы только в 53,5% случаев – лишь немногим больше, чем подбрасывание монеты.



Искусственный интеллект найдет отредактированные фото / Фото arxiv.org

Деформация лица – интересная проблема, потому что это область, которую удивительно трудно обнаружить людям, но она широко используется и имеет далеко идущие последствия,

– пишут в исследовании.

Поэтому на помощь приходит новый алгоритм. Пока что он работает только с одним типом манипуляции – с деформацией, но исследователи говорят, что он может быть адаптирован для нескольких типов обработки – как это всегда бывает с алгоритмами машинного обучения, все зависит от того, как алгоритм учится.