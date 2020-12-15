Стартап Papercup предлагает снизить затраты производителей видеоконтента на переводчиков и актеров дубляжа. Компания разработала технологию на базе искусственного интеллекта для быстрого перевода видеороликов. Она самостоятельно идентифицирует голос оригинала и генерирует дубляж на другом языке.

Сервис пока на стадии тестирования, но уже доступен для всех желающих за 20 долларов за минуту перевода. Об этом пишет techcrunch.

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Что известно

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить свое видео или аудио в систему и выбрать желаемый язык. Далее команда Papercup проверит качество звука и запустит алгоритмы, которые быстро переведут звуковую дорожку.

Большая часть мирового видео- и аудиоконтента привязана к одному языку. Сюда входят миллиарды часов видео на YouTube, миллионы эпизодов подкастов, десятки тысяч учебных курсов на Skillshare и Coursera и тысячи часов контента на Netflix. Практически каждый владелец контента пытается выйти на международный уровень, но на данный момент не существует простого и экономичного способа перевода контента, кроме субтитров,

— объяснил гендиректор Papercup Джесси Шемен.

Синтетически созданный перевод не сразу возвращается к клиенту. Сначала его проверяет команда носителей языка, также подключенная к платформе, чтобы убедиться в качестве результата. Таким образом качество перевода контролируется самой компанией и позволяет собирать данные для улучшения алгоритма.

Papercup уже сотрудничает с частными клиентами и несколькими крупными компаниями. Среди них Sky News и Discovery, а также популярный YouTube-канал DIY Creators. По подсчетам стартапа, за последние 12 месяцев более 80 миллионов человек посмотрели видеоролики, переведенные с помощью их системы.