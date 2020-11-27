В шумном окружении слуховые аппараты могут работать очень плохо, ведь они не способны выделять звуки речи от других, и усиливают все сразу. Исследователи с помощью системы искусственного интеллекта смогли найти решение этой проблемы.

Новая система ИИ помогает сосредоточить внимание устройства на том, что важно для пользователя, анализируя его мозговые волны. Об этом пишет New Atlas.

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Что известно

Искусственный интеллект сам разработал несколько решений так называемой проблемы "коктейльной вечеринки" – большого диапазона слуховых раздражителей в одном помещении. В первом варианте он классифицировал каждый голос как уникальный звуковой сигнал. Когда один из таких сигналов вызывает всплеск определенных мозговых волн, система понимает, что этот голос следует выделить и усилить.

Проблема такого подхода в том, что системе требуется 10-20 секунд для начала работы. Это очень долго для живого общения. Поэтому исследователи разработали гораздо более быструю систему чтения мозговых волн, которая вообще не слушает ничьи голоса.

Мы научили нашу систему определять, слушает ли пользователь человека справа или слева. Когда система определила направление, микрофоны нацеливается туда, и фоновые шумы подавляются. Это может быть сделано менее чем за секунду,

– пояснил профессор Александер Бертранд.

Пока система собирает данные электроэнцефалограммы традиционным способом – с помощью шапочки с электродами. Однако ученые надеются разработать нечто более удобное-систему, которая будет встроена в компактный слуховой аппарат.