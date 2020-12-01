Искусственный интеллект помог ученым решить научную проблему свертывания белка, над решением которой работали более 50 лет. Открытие уже помогает искать лекарство от болезней.

Команда DeepMind представила решение научной проблемы свертывания белка, над которой ученые работали более 50 лет. Разработанный ими искусственный интеллект AlphaFold спрогнозировал структуру белка с точностью до атома. Решение проблемы имеет ключевое значение для понимания биологических основ жизни. Об этом рассказали на официальном сайте компании.

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Что известно

Впервые в истории ученые могут узнать, как белки складываются в трехмерные формы – это чрезвычайно сложный процесс, который биологам никак не удавалось решить. Новая разработка позволит изучить процессы, которые приводят к отдельным заболеваниям, и откроет возможность для работы над новыми лекарствами. В DeepMind отметили, что уже начали работать с научными группами. Сначала сосредоточатся на малярии, сонной болезни и паразитарном лейшманиозе. А в будущем исследования направят на изучение более сложных систем белков.

Проблема свертывания белков была серьезной задачей для биологов в течение 50 лет. Большинство биологических процессов вращается вокруг них. Форма белков определяет их функции. Если исследователи поймут, как сворачивается белок, то смогут узнать, что именно он делает. Например, структурой белка определяется и то, как инсулин регулирует сахар в крови, и то, как антитела борются с коронавирусом.

Смотрите как ученые сами рассказывают о своем открытии: видео на английском языке

Ученые уже распознали более 200 миллионов белков, но структуры известны только для незначительной их части, потому что на выявление формы белка нужны годы лабораторных исследований. В DeepMind натренировали алгоритм на базе данных о 170 тысячах последовательностей белков и их формах. На весь процесс ушло несколько недель работы алгоритма с использованием около 200 графических процессоров.

Решение DeepMind не только превзошло другие подобные алгоритмы, но и достигло точности результатов лабораторной работы. В компании уже начали передавать доступ к системе AlphaFold другим ученым. Некоторые из них уже используют ее для прогнозирования свертывания белка.