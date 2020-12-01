Институт искусственного интеллекта Аллена в Сиэтле представил систему Semantic Scholar, которая предлагает экстремальное сжатие длинных научно-технических статей, чтобы сократить время на их изучение.

Этот исследовательский инструмент на базе искусственного интеллекта будет полезным в научной среде. Он может просматривать огромное количество научной литературы, сводя обработанный материал буквально до одного предложения. Об этом пишет semanticscholar.

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Что известно

Услугами Semantic Scholar за месяц воспользовались 7 миллионов пользователей, а в его базе находятся 10 миллионов статей по информатике. По словам одного из разработчиков системы Дэна Велда, существующая база данных будет регулярно пополняться, в том числе и статьями по другим дисциплинам.

Это не первая программа обработки естественного языка для обобщения документов. В отличие от других у Semantic Scholar чрезвычайно высокая степень сжатия. Например, резюме статьи из 5 тысяч слов составит всего 21 слово, то есть 1:238. У ближайшего конкурента этот показатель составляет 1:36.

Институт Аллена предлагает свой код абсолютно бесплатно всем желающим, а также приглашает посетить свой демонстрационный сайт scitldr.apps.allenai.org. Сейчас хранилище Semantic Scholar заполнено исключительно англоязычными материалами, однако со временем появятся документы и на других языках.