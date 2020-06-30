В Австралии заработала новая онлайн-услуга, которая помогает заключать сделки при разводе и разделять имущество. Система работает на базе искусственного интеллекта.

Запуск системы инициировало правительство. Таким образом искусственный интеллект должен сократить расходы бюджета на подобные суды, передает zdnet.com.

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Эта система получила название Amica. Ее создали в ведомстве Национальной юридической помощи (NLA).

Как работает

Искусственный интеллект может предложить, как пары могут разделить свои активы. При этом система учитывает различные обстоятельства, например виды соглашений, достигнутых парами в подобных ситуациях, а также как суды ранее решали подобные споры.

"Amica станет ценным инструментом, который поможет многим парам решить споры между собой и избежать судебных разбирательств", – рассказал генеральный прокурор Кристиан Портер.

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Правда, создатели системы отмечают, что Amica подходит для пар, чьи отношения являются "дружественными". Также система может предложить с кем из родителей остаются дети после развода.

Цена

До конца года услуги Amica бесплатные. С января за услуги нужно будет платить от 165 до 440 австралийских долларов за пару (это от 3 до 8 тысяч гривен).