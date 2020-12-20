ВВС США сообщили, что во время тренировочного полета передали искусственному интеллекту управление навигационными системами самолета-шпиона U-2. Пентагон назвал это переломным моментом в попытках внедрить ИИ в процесс управления боевыми самолетами.

Тестовый полет длился два часа. Ни официальные лица, ни пилот, который в это время находился в кабине, не сообщили подробности программы испытаний. Известно лишь, что ИИ отвечал за сбор информации с датчиков бортового радара и тактическую навигацию. Об этом кратко рассказывает издание Washington Post.

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Что известно

Помощник министра ВВС США Уилл Ропер пояснил, что ИИ нацелен на поиск ракет, которые приближаются к самолету, и наземных ракетных пусковых установок. Во время испытательного полета алгоритм принимал окончательное решение о том, куда необходимо направить бортовые датчики.

Основная цель командования ВВС – реализация совместной работы человека и машины, когда роботы отвечают за решение простых технических задач, а пилоты берут на себя критически важные функции: применение оружия, пилотирование и определение цели.

Сам ИИ, получивший название Artu, базируется на алгоритмах с открытым исходным кодом и адаптирован к компьютерным системам самолета U-2.

Речь идет об общедоступном алгоритме µZero, разработанном исследовательской компанией DeepMind для быстрого освоения стратегических игр, что обеспечивается общедоступной, разработанной системой Google Kubernetes. Она дает возможность переносить программное обеспечение ИИ между бортовыми компьютерными системами самолета и облачными системами, для которых оно было разработано.