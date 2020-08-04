Не перестает удивлять 2020 год и марсианскими исследованиями. Объединенные Арабские Эмираты, Китай и США почти одновременно начали исследования Марса.

Изучить нижний слой атмосферы – возможно

После 6 лет работы исследователи Объединенных Арабских Эмиратов отправили на Марс космический аппарат "Аль-Амаль". Для запуска первой арабской ракеты разработчики инвестировали 200 миллионов долларов. Миссию разрабатывали более 150 инженеров. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Цель исследователей ОАЭ – создать первую климатическую карту Марса и изучить нижние слои атмосферы, где формируется марсианская погода. Побудило разработчиков к реализации этого замысла – желание популяризировать космическую отрасль среди арабской молодежи.

Руководитель проекта Омран Шараф уверяет, что, несмотря на истощение работников, космический аппарат безопасен и надежен. По расчетам, на орбиту Марса "Аль-Амаль" прибудет в декабре 2021 года.

Космический аппарат "Аль-Амаль" / Фото Space

Китайским разработкам нет предела

Уже в феврале 2021 года "красную планету" должна изучать первая китайская межпланетная станция "Тяньвень – 1". Планетологи надеются найти любые признаки жизни на Марсе с помощью 6-колесного робота, оснащенного камерой и инструментами.

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По утверждению представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Венбіна, целью разработки было желание открыть платформу для научных исследований. Китайские ученые будут пытаться изучить геологическую структуру "Красной планеты", характеристики ее почвы и марсианский климат. Заметим, если попытка будет удачной, то Китай будет второй страной после США, у которой будет космический аппарат на другой планете.

Запуск "Тяньвэнь-1" / фото ВВС

Летать можно и без пилота

В отличие от предыдущих первооткрывателей, американцы отправили на Марс уже 5 марсоходов. Разработчики утверждают, что, кроме увеличенных масштабов и веса марсохода, впервые к "красной планете" направляется беспилотник: почти 2-килограммовый минивертолет.

Исследователи проекта NASA хотят первыми продемонстрировать возможность полета, где атмосфера в 100 раз разреженнее, чем на Земле. Американский космический аппарат "Настойчивость" должен отыскать древние окаменелые бактерии на кратере "Эзеро". Также специалисты надеются там найти остатки микробов или сохранившихся в глине молекулы.

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Научный сотрудник проекта NASA MARS 2020 Кеннет Фарли объясняет выбор локации тем, что исследователи имели желание тронуться в места, где будут четкие признаки жизненной среды. Стоит отметить, что "Эзеро" – это кратер диаметром около 45 километров, где, по утверждению ученых, 3-4 миллиарда лет назад был расположен большой водоем, глубина которого достигала сотни метров.

Согласно расчетам, марсоход должен проработать 687 земных суток, поэтому возвращение на Землю произойдет не раньше 2026 года.

Авторы проекта AlphaCentauri подробно рассказали о миссии Mars 2020: