Человечество постепенно приоткрывает завесу над тайнами Вселенной. Однако много физических событий или явлений пока существуют только в теории. Недавно космическое агентство NASA показало настоящий взрыв сверхновой, который оказался в пять миллиардов раз ярче Солнца.

NASA показало покадровое видео, где можно рассмотреть "хвост" звезды, которая взрывается, сообщает 24 канал. Для создания серии изображений были использованы фотографии орбитального телескопа "Хаббл", снятые с февраля 2018 года по февраль 2020 года.

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Сверхновая расположена в спиральной галактике NGC 2525, находящейся на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. Звезда, которая взорвалась получила название SN 2018gv.

Взрыв сверхновой, который зафиксировали в NASA на видео:

Что интересно, эта сверхновая была впервые обнаружена астрономом-любителем Коичи Итагаки в январе 2018 года. Именно благодаря его находке "Хаббл" смог не только подтвердить ее существование, но и зафиксировать смерть звезды, яркость которой на пике была в пять миллиардов раз выше, чем у Солнца.