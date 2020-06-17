Литий-ионные батареи вырабатывают электричество, обеспечивая поток ионов между двумя электродами, катодом и анодом. При этом в процессе заряда и разряда анод попеременно то разбухает, то уменьшается. Попытки увеличить плотность энергии таких батарей приводят к быстрому разрушению анода. Однако ученые похоже таки нашли способ.

Увеличение мощности батарей при тех же физических параметрах даст огромный экономический эффект, с учетом их распространенности на планете. Команда исследователей из США и Швейцарии, кажется, нащупала возможное решение, пишет New Atlas.

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Особенности открытия

Международная команда ученых обнаружила, что кристаллы сурьмы спонтанно и обратимо опустошаются во время циклов заряда и разряда литий-ионных аккумуляторов. Это означает, что можно создать батареи с большей плотностью энергии, не опасаясь их ускоренного износа из-за быстрого разрушения анода. А более вместительные аккумуляторы обеспечат совершенно новый пользовательский опыт в различных областях.

Открытие, сделанное Мэтью Макдауэллом и его коллегами, позволило полностью избежать разрушительного поведения анода. Когда ионы покидают внутреннюю полость кристаллов сурьмы, они не сжимаются, а сохраняют объем благодаря жесткому слою оксида. Единственная особенность – подобное поведение наблюдалось только в частицах диаметром менее 30 нанометров.

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Лабораторный эксперимент на небольших батареях дал положительные результаты, и команда Макдауэлла надеется повторить его на батареях большего размера. Кроме того, сурьма достаточно дорогой материал, так что в дальнейшем ученые надеются заменить его на что-то более дешевое, например, на олово.