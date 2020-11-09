Астрономы обнаружили на Марсе необычный тройной кратер. По их мнению, он мог возникнуть около четырех миллиардов лет назад в результате падения астероида.

Космический зонд Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express сфотографировал трио кратеров с помощью стереокамеры с высоким разрешением (HRSC), сообщает 24 канал.

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Что известно о кратерах

Три кратера расположены на Южном высокогорье Марса. Эти 28-45-километровые кратеры, вероятно, образовались около четырех миллиардов лет назад.

Астрономы отмечают, что теоретически три разных астероида случайно попали в эту точку. Однако более вероятно, что все три кратера имеют общее происхождение – падение крупного астероида, распавшегося на три части во время полета через марсианскую атмосферу.



Тройной кратер на марсианском высокогорье / Фото ЕКА

Такие множественные удары частями астероидов происходили и на Земле. Например, Нордлингер Рос (природный регион в юго-западной Германии) и Штайнхаймский кратер в 40 км от него, вероятно, образовались 15 миллионов лет назад двумя осколками одного и того же астероида.

Особенности кратеров на Марсе

У трех марсианских кратеров места столкновения были ближе друг к другу, возможно, потому, что астероид разорвался прямо над поверхностью. Если это предположение верно, это многое говорит о газовой оболочке на ранних этапах эволюции Марса. Это означает, что тогда атмосфера Красной планеты должна была быть намного плотнее, чем сегодня, и сопротивление было достаточно большим, чтобы разбить астероид.

Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу модели эволюции Марса, согласно которой около четырех миллиардов лет назад на планете была плотная атмосфера, жидкая вода и, возможно, даже океан. Со временем большая часть плотной атмосферы рассеялась из-за солнечного ветра.