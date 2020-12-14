Исследователи обнаружили сеть неких "супермагистралей", с помощью которых космические объекты могут перемещаться по Солнечной системе с невероятной скоростью. Это созданные гравитационными воздействиями космические структуры, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом.

Как это работает

Гравитационные структуры образуют серию связанных между собой арок внутри, следующих от пояса астероидов до Урана и за его пределы, объясняет UCSdNews.

Интересно: NASA выбрало астронавтов, которые полетят на Луну

Такие структуры, позволяют объектам перемещаться по Солнечной системе гораздо быстрее, чем это вообще возможно, как считалось ранее. Данные маршруты позволяют перемещаться кометам и астероидам на расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десятилетие. Расстояние до 100 астрономических единиц возможно преодолеть менее чем за столетие, уверены исследователи.

При обычных условиях без таких "супермагистралей" время путешествия космических объектов увеличивается до сотен и даже миллионов лет. Самые заметные серии арок связаны с Юпитером и его мощными гравитационными силами.

Что это дает

Открытие "супермагистралей" даст человечеству новые возможности, например, для создания космических кораблей, которые могут передвигаться по Солнечной системе за десятилетия.