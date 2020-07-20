Международная группа астрофизиков заново рассчитала возраст Вселенной и установила, что ей около 13,8 миллиарда лет. Данные, собранные телескопом Атакама в Чили, совпадают со Стандартной моделью и измерениями космической обсерватории Планк.

Возраст Вселенной – величина, о которой астрофизики не имеют единого мнения. Стандартная модель и данные спутника Планк утверждают, что ей примерно 13,8 миллиарда лет, но в прошлом году ученые вычислили по движению галактик, что она на 2,3 миллиарда лет моложе. Эта разница указывала на то, что может понадобиться новая модель или что в измерения закралась ошибка, пишет Science Daily.

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Команда космического телескопа Атакама (АСТ), расположенного в Чили, вычислила возраст Вселенной, исследовав первый свет – микроволновое фоновое излучение, возникшее через 380 тысяч лет после зарождения Вселенной – и ответ совпал с результатами наблюдений обсерватории Планк. Вселенной примерно 13,77 миллиарда лет, плюс-минус 40 миллионов.

Полученные данные позволили также понять скорость расширения Вселенной, которая вычисляется по постоянной Хаббла. Расчеты АСТ показывают, что постоянная Хаббла равна 67,6 км/с на мегапарсек. Иными словами, объект на расстоянии 3,26 миллиона световых лет удаляется от нас со скоростью 67,6 км в секунду.

Модель расширения вселенной после Большого взрыва

Этот результат также практически совпадает с измерениями, сделанными командой обсерватории Планк – 67,4 км/с на мегапарсек. Таким образом подтверждены две наиболее важные цифры, связанные со Вселенной, которые лежат в основе Стандартной модели.