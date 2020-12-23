Группа исследователей из Центра аудио, акустики и вибрации Сиднейского технологического университета разработала новый тип системы виртуального шумоподавления. В ней компоненты активного шумоподавления располагаются не в наушниках, а в подголовнике кресла.

Детали открытия

Команда из Сиднея разработала систему, которая работает как с высокими, так и с низкими частотами. Исследователи использовали систему дистанционного акустического зондирования, основанную на лазерном доплеровском виброметре (LDV), который измеряет бесконтактные вибрации в широком диапазоне. Они поместили в ухо человеческого макета крошечную световозвращающую мембрану размером с ювелирное изделие в роли датчика для LDV.

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Как это работает

Амплитуда и частота колебаний извлекаются из доплеровского сдвига частоты отраженного лазерного луча вследствие вибрации поверхности. Система продемонстрировала шумоподавление сразу нескольких источников в диапазоне до 6 кГц с ослаблением от 10 до 20 дБ.

Исследователи проверили свою систему на трех типичных типах шумов: внутри самолета, шум пролетающего самолета и обычный язык человека.

Коммерческое применение

Единственным ограничением для массового производства является высокая стоимость, поскольку в системе используются LDV. Однако исследователи надеются, что разработки ближайшего будущего помогут сделать систему более рентабельной.

Также ученые должны поработать с точностью системы отслеживания положения головы, материалом мембраны, которая помещается в ухо, а также над безопасностью используемых невидимых лазеров.

Более ранние разработки

Подобные системы разрабатывали и раньше, но их эффективность была ниже шумопоглощающих наушников. В существующих системах используются микрофоны, установленные в определенном положении вокруг головы пользователя, чтобы улавливать звуки. Эти установки лучше всего подходят для работы с низкочастотными шумами до 1 кГц. Однако пассивный контроль для высокочастотных шумов отсутствует. А данные частоты включают и человеческую речь, диапазон которой составляет от 4 до 6 кГц.