Насколько технологическим может быть обычный кирпич? Кажется, кроме того, чтобы поддерживать стены дома, она больше ни на что не годится. На самом деле это не так. Исследователи нашли способ превратить каждый отдельный блок в устройство хранения энергии.

Поэтому полноценный дом превращается в большой аккумулятор, готовый обеспечить аварийное питание, рассказывает New Atlas.

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Команда исследователей решила доказать, что обычные строительные кирпичи способны хранить и передавать энергию, выступая в роли аккумулятора. В ходе эксперимента выяснилось, что они могут не только сохранять энергию, но и объединяться, после чего весь дом становится большой батарейкой.

Детали разработки

Трансформация предусматривала следующие этапы. Сначала кирпич покрыли ведущим полимером PEDOT: это превратило каждый из кирпичей в "ионную губку", способную проводить и сохранять энергию. В итоге блоки стали суперконденсаторами, получив способность заряжаться и разряжаться быстрее, чем обычная батарейка. Затем исследователи сложили из кирпича стену и покрыли ее слоем эпоксидной смолы, чтобы суперконденсаторы смогли работать даже под водой.

Исследователи превратили обычный кирпич в аккумулятор

Как оказалось, отдельный кирпич может заряжаться до 3 вольт за 10 секунд и питать зеленый светодиод в течение 10 минут. После объединения итоговая конструкция может подключаться к солнечным батареям.

Применение

Важным преимуществом подобной технологии исследователи называют способность суперконденсаторов перезаряжаться сотни тысяч раз. В ходе эксперимента выяснилось, что стена из 50 кирпичей может обеспечить аварийное питание в течение пяти часов. К тому же технология крайне дешевая и простая в применении.