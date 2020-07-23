Прорыв в технологии солнечных элементов способен повысить производительность и снизить стоимость преобразования энергии солнца в электричество. Речь идет о преобразовании низкоэнергетического, невидимого для человека света, в высокоэнергетический, который могут использовать фотоэлементы. Секретный ингредиент, который позволяет расширить спектр собираемой энергии информации – кислород.

Специалисты из двух австралийских и американских университетов обнаружили, что кислород можно использовать для трансфера низкоэнергетического излучения, пишет сайт одного из вузов.

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"Большинство солнечных элементов производят из кремния, который не реагирует на свет, обладает меньшей энергией, чем ближний инфракрасный. Это означает, что какие-то части светового спектра останутся ненужными нашим современным устройствам и технологиям", – пояснил профессор Тим Шмидт из Университета Нового Южного Уэльса.

Суть новой разработки

Команда ученых предлагает использовать квантовые точки для абсорбции низкоэнергетического света и преобразования его в свет видимого спектра, с которого потом можно производить электрическую энергию. Один из способов, которым можно достичь этой цели – поймать несколько низкоэнергетических фотонов и "склеить" их вместе.

Однако до сих пор этого не удавалось сделать за пределами кремниевой энергетической щели, т. е. минимуму энергии, который требуется для возбуждения электрона в кремнии до состояния проводимости. Ученым удалось преодолеть эту проблему с помощью кислорода и квантовых точек, искусственных нанокристаллов, которые абсорбировали низкоэнергетический свет. Затем кислород переносил его в органические молекулы.

Пока эффективность процесса остается на низком уровне, но у ученых есть идеи, как в ближайшем будущем можно было бы повысить КПД системы. И они уверены, что сделать это получится достаточно быстро.