Национальная ускорительная лаборатория SLAC сообщила, что исследователи из Стэнфорда сделали 3200-мегапиксельные фотографии. Для этого использовали датчики, которые станут частью крупнейшей цифровой камеры в мире. Она будет установлена в университетском телескопе Legacy Survey of Space and Time (LSST) в Чили, который будет изучать темную энергию и темную материю.

Фотографии настолько велики, что для отображения каждой из них в полном размере потребуется 378 телевизионных экранов 4K, отмечают в SLAC.

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На снимках видны объекты, которые не могут захватить другие камеры – например, мяч для гольфа можно разглядеть на расстоянии 24 км. Датчики могут обнаруживать объекты в 100 миллионов раз тусклее, чем видимые невооруженным глазом.

Такая производительность стала возможной благодаря 189 датчикам, известным как устройства с зарядовой связью (УЗС), каждое из которых имеет размер 16 мегапикселей. УЗС-матрицы упакованы в блоки "плоты", которые составляют фокальную плоскость камеры. Есть 21 "плот", плюс четыре специальных "плота", которые не используются для построения изображений. Всего в фокальной плоскости 3,2 миллиарда пикселей.

Видео рассказывает, как делали крупнейший в истории снимок:

Каждый из "плотов" стоимостью до 3 миллионов долларов размещали в сетке для фокальной плоскости. Работы длились в течение шести месяцев.

Теперь команде предстоит работа по созданию остальной части камеры. Ожидается, что ее финальные испытания начнутся в середине 2021 года.