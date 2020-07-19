История простого карандаша началась несколько веков назад. Все это время он использовался только для рисования и письма. Недавно команда исследователей обнаружила, что с помощью графита, который входит в состав карандаша, и обычной бумаги можно делать недорогие биометрические датчики для отслеживания здоровья.

Простой карандаш на 90% состоит из графита. Как выяснилось, во время рисования выделяется достаточно тепловой энергии для создания на обычной бумаге датчиков для биоэлектрического мониторинга, сообщает engadget.

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По мнению специалистов, с помощью карандаша и бумаги можно будет контролировать температуру, уровень глюкозы и другие показатели организма.

"Если у человека есть проблемы со сном, мы можем нарисовать биомедицинское устройство, которое будет контролировать уровень его сна. Или в классе учитель может привлечь учащихся, привлекая их к созданию устройства с помощью карандашей и бумаги. Кроме того, этот недорогой подход может позволить ученым проводить исследования дома, например, во время пандемии", – резюмируют исследователи.

Новая технология позволит создавать простые нательные устройства и датчики

Новая технология имеет неоспоримое преимущество в простоте применения и дешевизне. Кроме того, материалы, которые применяются в процессе, вызывают минимальное влияние на экологию, поскольку достаточно быстро разлагаются.

Также значительным преимуществом называется сама бумага, которую можно складывать, переносить и даже задействовать повторно. Дополнительно указывается, что лучше всего подходят карандаши с 93-процентным содержанием графита.