Миллионы людей мечтают стать успешными блогерами. Для этого одни крепят камеру себе на голову, другие – используют собак и кошек, фиксируя все, что происходит с четвероногими питомцами. Американские исследователи пошли еще дальше. Они разместили камеру на спине насекомого, чтобы узнать, каким окружающий мир видит обычный жук.

Одним из наиболее популярных устройств для видеосъемки считается GoPro. К сожалению, современные камеры слишком громоздки для того, чтобы их можно было поместить на спину жука. Для наблюдений за насекомыми американские исследователи создали устройство, позволяющее взглянуть на мир под другим углом, сообщает Gizmodo.

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Главными критериями были небольшой вес и приемлемое качество картинки. В результате 250-милиграммовая камера была успешно закреплена на спине пинакатного жука, способного переносить грузы весом более чем полграмма по крутым склонам и деревьям.

Особенности миниатюрной камеры

На самом деле, разместить полноценную камеру на насекомом невозможно. Для нее нужно много энергии, высокая производительность и многое другое. Вместо этого были использованы сенсоры, которые работают по тому же принципу, как мир видят мухи. Их большие сложные глаза могут обнаруживать движение в широком поле зрения, но вместе с тем имеют небольшую область с высоким разрешением, что позволяет им фокусироваться на жертве или других целях.



Миниатюрную камеру разместили на спине жука

В результате камера стала черно-белой и снимает со скоростью 1-5 кадров в секунду. Объектив получил возможность удаленного вращения на 60 градусов, что позволяет генерировать панораму с высоким разрешением. Передача изображения осуществляется по Bluetooth на расстоянии до 120 метров. Для контроля за насекомым и увеличением времени автономной работы установлен акселерометр. Благодаря этому устройство способно работать до шести часов без подзарядки.

Исследователи уверяют, что не планируют тайно проникать в жилища людей. Больше всего их интересует социальная жизнь насекомых.