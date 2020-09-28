Количество цифровых данных, генерируемых человеком, растет чрезвычайно высокими темпами. Между тем физические носители информации развиваются далеко не так быстро. Это означает, что для создания облачных хранилищ нужно покупать все больше дорогих жестких дисков. Выходом из такого положения может быть новая технология Microsoft, позволяющая записать десятки терабайт данных на кусок кварца.

Microsoft Project Silica построен на технологии записи данных на сверхпрочное кварцевое стекло с помощью лазера путем деформации его структуры, сообщает TechRadar. Во время экспериментов исследователям удалось "упаковать" 75,6 ТБ данных на кусок плавленого кварца размером с 2,5-дюймовый диск. Если проводить аналогии, то наиболее вместительный 3,5-дюймовый жесткий диск имеет объем 20 ТБ.

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Проблема метода

Главная проблема, с которой столкнулась команда Project Silica, заключается в том, что кварцевый носитель не может быть перезаписан. Итак, информация на нем предназначена только для чтения. Это вызовет сложности с резервным копированием, оно займет значительно больше времени, чем в случае с обычными дисками.



Записанные на кварц данные доступны только для чтения / Фото Microsoft

Как оказалось, не только Microsoft, но и другие компании работают над подобной технологией. Так, собственные разработки уже есть у Seagate.

Аналитики утверждают, что к 2025 году объем данных в мире превысит 175 зеттабайт (1 ЗБ = миллиард ТБ). Это в шесть раз больше, чем было в 2018 году. Мало того, развитие сетей 5G, спрос на видео в высоком разрешении и рынок интернета вещей может привести к тому, что к концу десятилетия общее количество информации достигнет 1 триллиона терабайт – 1 000 зеттабайт.