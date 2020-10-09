В то время, когда продажи смартфонов падают на мировом рынке, с телевизорами дело намного лучше. Более того, глобальные поставки телевизоров достигли исторического максимума.

Таковы показатели за третий квартал 2020 года, утверждают данные отчета TrendForce, передает The Verge.

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В целом, в прошлом квартале производители отгрузили 62,05 миллиона телевизоров, что на 12,9% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года и на 38,8%, чем было во втором квартале 2020 года.

Компании Samsung и LG, которые являются лидерами этого рынка, уже заявили, что ожидают роста прибыли по итогам третьего квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причина

В общем можно выделить несколько причин, объясняющих такую ​​популярность телевизоров. Первая, наиболее очевидная, из-за карантина люди больше проводят времени дома, поэтому ищут дополнительные развлечения.

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Еще одна причина тоже связана с коронавирусом. Во втором квартале в большинстве стран действовал жесткий карантин, поэтому отгрузки и продажа телевизоров был или отложены, или уменьшены.