Уже через год ни один орган государственной власти не будет иметь права требовать исключительно бумажную версию документов. Ведь многие документы в Украине уже имеют цифровой аналог.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров во время саммита Diia Summit. К этому событию присоединился 24 канал.

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Он назвал такое решение "историческим шагом".

Когда заработает

По заявлению Федорова, уже с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы.

Шеринг документов

Упростит процедуру передачи цифровых документов еще одна новая услуга, которую анонсировали на саммит. Это шеринг документов. Это можно будет сделать с помощью QR-кода.

Пользователю нужно навести смартфон на соответствующий QR-код. После этого он получает пуш-уведомление, если он нажимает "Да", то происходит, собственно, шеринг этого документа.

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"Я очень хочу, чтобы предприниматель сам сгенерировал этот QR-код, повесил его на видном месте. Поэтому клиенту нужно будет лишь навести свой смартфон", – добавил Федоров.

Сейчас эта услуга уже доступна в Monobank, а также в Новой почте и Укрпочте.