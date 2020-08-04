Существует стереотип, что в IT работают лишь программисты специалисты. Конечно, в этой сфере есть немало нетехнических специалистов, в частности HR, дизайнеры и разного уровня менеджеры. Которых доход получают эти специалисты?

Профильный портал DOU провел исследования по уровню зарплат нетехнических специалистов в сфере IT.

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Средняя зарплата нетехнических ИТ-специалистов составляет 1 400 долларов, это на 200 долларов больше, чем в декабре 2019 года.

Для сравнения разработчики в среднем получают на 900 долларов меньше, чем пол года раньше. Наибольший рост в зарплатах произошел в таких должностях:

Business Analyst – 320 долларов,

Data Science – 200 долларов,

Designer – 148 долларов.

Кто зарабатывает больше всего

Самые большие зарплаты получают Director of Engineering/Program Director — в среднем 5500 долларов, Senior Project Manager/Program Manager — 4000 долларов и Product Owner — 3150 долларов.

Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в IT / Инфографика DOU

А вот самая низкая средняя зарплата у HTML Coder – 650 долларов.

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В целом, уровень зарплаты здесь тоже очень зависит от опыта. В среднем по ИТ-специальностям с опытом до года получают 540 долларов, 1-3 года – 1000 долларов, 4-6 лет – 1700 долларов, а со стажем свыше 7 лет – 2800 долларов.

Если говорить о городах, то самый высокий уровень зарплат в Киеве – на 450 долларов больше, чем во Львове, и на 650 долларов больше, чем в Харькове.