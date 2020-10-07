Коронакризис показал гибкость IT-сферы. Однако, при этом, он стал вызовом для многих компаний, ведь нужно было переформатировать работу компании, в частности защитить данные и другую конфиденциальную информацию.

Компания Tet в Украине провела вебинар "Чему бизнес научился у IT в 2020 году?", В рамках которого дали несколько важных советов бизнесу.

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Как рассказал эксперт Tet Ингус Хомка, безопасность является одним из ключевых инструментов в условной "аптечке" IT-менеджера или CEO компании. Эксперт отмечает, что о безопасности нужно помнить всегда.

Три важных правила

В частности, первое правило – не забывать делать резервные копии. Согласно статистическим данным, до 50% компаний не делают резервное копирование, или же делают его не слишком надежно. Поэтому при необходимости восстановить важные данные все равно не удается.

Фаервол. Если у компании есть хоть какая-то защита, то он защитит хотя бы при первой волне различных атак,

– добавил Хомка.

Также эксперт рекомендует создать план на случай чрезвычайной ситуации, вроде хакерской атаки.

Третья составляющая безопасности – обучение работников. Ведь можно иметь очень хороший план, но если работники не умеют им пользоваться, то он будет бесполезным.