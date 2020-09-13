ІТ-специалисты угрожают остановить в Беларуси налоговую, энергетическую и банковскую сферы
Белорусское объединение "Кибер-партизаны" пригрозило остановить работу налоговой, энергетической и банковской системы. На это пойдут, если 13 сентября во время масштабных акций протеста силовики будут осуществлять задержание.
IT-специалисты Беларуси заявляют, что Лукашенко должен выйти на улицы города и извиниться перед гражданами. Об этом говорится в телеграме "Кибер-партизаны".
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Специалисты в сфере IT заявляют, если их требованиябудут игнорировать и 13 сентября силовики будут задерживать людей, они могут "убить рубль" и начать блокировать счета окружения Лукашенко.
Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет. Оно вам надо,
– говорится в сообщении.
К слову, 13 сентября перед акцией протеста Марш героев люди заметили военную технику, в частности, колонну автозаков и грузовиков. Техника движется по проспекту Независимости в Минске. А на площади Победы начались первые задержания.
Протесты в Беларуси: основное
- 9 августа в стране прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. Однако данные неофициальных экзит-полов свидетельствуют, что победила его главная оппонентка: оппозиционерка Светлана Тихановская.
- Белорусы не согласились с результатами выборов. По всей стране вспыхнули мирные протесты. активистов омоновцы разгоняли резиновыми пулями и свето-шумовыми гранатами.
- С 11 августа в стране продолжается общенациональная забастовка.