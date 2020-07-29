Самая большая технологическая выставка CES 2021, которая проходит в январе в Лас-Вегасе, состоится в онлайн-формате. Организаторы опасаются коронавируса, поэтому решили провести мероприятие в трендовом формате.

Об этом объявила Ассоциация потребительских технологий (CTA).

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В условиях пандемии и растущей обеспокоенности по поводу распространения COVID-19 просто невозможно безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе в начале января 2021 года,

– президент CTA Гэри Шапиро.

Еще в июне организаторы планировали, что CES в Лас-Вегасе станет первым крупным мероприятием в сфере высоких технологий, которое будет проходить в обычном формате.

Организаторы обещали обеспечить регулярную дезинфекцию помещений и станций с санитайзерами, расширить проходы для социальной дистанции и сократить количество "точек соприкосновения".

Дата проведения CES 2021

Конференция CES 2021 начнется 7 января и продлится до 10 января. CES проходит уже более 50 лет и собирает тысячи компаний, которые показывают свои новинки. В 2020 году выставку посетили 175 тысяч человек.