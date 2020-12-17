2020 год стал стал серьезным вызовом для украинского бизнеса. Конечно, задело и технорынок и отрасль IT. Как коронакризис повлиял на позиции компаний и что происходит на рынке сейчас – об этом мы расспросили представителей сферы.

Очевидным является факт, IT – это очень гибкая сфера, поэтому компаниям было едва ли не легче адаптироваться к новым условиям работы. Об этом и поговорим в материале для 24 канала.

К теме Лучшие гаджеты 2020 – рейтинг Техно 24

Из трудностей получить преимущество

InBase

Как рассказал CEO компании InBase Александр Россол, карантин и локдаун повлияли на работу компании. Однако именно массовый переход на удаленную работу стал одной из причин, благодаря чему спрос на продукты компании вырос.

Повысился интерес к решениям для управления бизнес-процессами, а именно к продукту Scriptum и дополнительным модулям к нему. На коммерческом рынке вырос спрос на системы электронного документооборота.

В самом начале весеннего локдауна InBase, совместно с компанией Cisco, разработали систему "Видеозаседание", которая позволяет проводить онлайн-совещания руководителей как государственных, так и частных коммерческих структур с возможностью фиксации результатов с помощью электронной цифровой подписи.

Также запустили еще один продукт – электронный централизованный архив документов.

A5 Systems

Карантин оказал положительное влияние и на развитие продуктов компании A5 Systems. Как отметил CEO компании Александр Смирнов, этот год стал прорывным для систем электронного документооборота, массового использования квалифицированных электронных подписей и веб-ориентированных финансовых систем. То, что раньше приходилось рекламировать, больше в рекламе не нуждается.



2020 стал прорывным для систем электронного документооборота / Фото Unsplash

В нынешней ситуации десктопные версии проигрывают веб-аналогам, ведь десктопы требуют установки еще и удаленного доступа с помощью каких-то терминальных решений. А в 21 веке это уже не актуально.

GigaCloud

Несмотря на карантин и общий кризис, который переживают все отрасли бизнеса, спрос на облачные технологии продолжает расти, рассказывает CEO GigaCloud Артем Коханевич. Это связано с тем, что услуги напрямую связаны с повышением потребности в инфраструктуре при переходе клиентов на удаленный формат работы.

Бизнес все больше нуждается в удаленных рабочих местах, сервисах видеоконференцсвязи, инструментах для совместной работы и электронном документообороте. В облаке можно мониторить состояние здоровья сотрудников и вести гибкий рабочий график, следить за производительностью и тому подобное.

Zakupki.Prom.ua

По словам руководительницы торговой площадки Zakupki.Prom.ua Натальи Ковалевой, из-за коронавируса бизнес начал искать дополнительные каналы продаж и варианты перехода в онлайн.

Поэтому в компании направили усилия на создание образовательных курсов для предпринимателей, чтобы они могли получить необходимые знания и сохранить свой бизнес. Кроме того, в компании усилили отделы по работе с клиентами, чтобы иметь возможность обработать увеличенное количество запросов.

Стоит прочитать Революционные изобретения 2020 года, которые войдут в историю

PRNEWS.IO

Компания PRNEWS.IO относится к сфере электронной коммерции, поэтому в кризисный 2020 год продемонстрировала положительную динамику, говорит CMO компании Александр Нигматулин.

Карантин существенно повлиял на работу, но он дал толчок для того, чтобы оптимизировать и автоматизировать все процессы и сфокусироваться на главном. Также начало карантинного режима совпало с тем, что в PRNEWS.IO начали активно развивать направления маркетинга и PR уже в собственной компании. Это, как и использование новых систем, сделало год очень продуктивным.

Intecracy Deals

Еще в начале года на электронный документооборот смотрели как на нечто из будущего, делится мыслями СЕО Intecracy Deals Александр Вернигора. Но после введения карантина стало очевидно, что электронные коммуникации и электронный документооборот – это необходимость. Кроме того, из-за карантина Intecracy Deals пришлось изменить план развития компании.

По сравнению с прошлым годом в компании появилось на порядок больше проектов. Клиентская база увеличилась в десятки раз. Только в банковском секторе сервис одновременно запустил сразу 5 проектов. В итоге компания еще и расширила штат.

Без существенных изменений

Huawei

При этом на бизнес компании Huawei карантин почти никак не повлиял. В частности, многие компании жаловались на проблемы с логистикой. Как рассказал маркетинг директор Huawei Consumer Business Group в Украине Антон Степанюк, в их компании таких проблем не было – Китай вышел из карантина раньше, чем другие страны. Поэтому все устройства выходили на украинском рынке в соответствии с планами.

В период март-апрель несколько снизился спрос, так как пользователи тоже привыкали к новой реальности. Но уже с мая спрос восстановился и уже по состоянию на октябрь рынок смартфонов, например, даже вырос по сравнению с 2019 годом.

К теме Huawei открывает лабораторию, которая будет разрабатывать инновационные устройства для спорта и здоровья

Huawei в этом году значительно увеличил долю рынка нательных устройств и ноутбуков. Осенью представили флагманские часы Huawei Watch GT Pro с функцией автоматического измерения уровня кислорода в крови 24/7 и флагманские наушники Freebuds Pro с динамическим подавлением шума. Оба устройства очень успешно продаются в Украине.

Также Huawei Matebook D15 занимает первые места в перечне всех ноутбуков, которые сейчас продаются в Украине, относительно количества проданных единиц.

GlobalLogic

Анна Согомонова, младший вице-президент, Head of Operations GlobalLogic рассказывает, что несмотря на коронавирус, некоторые планы компании остались без изменений. Осенью удалось открыть 3 учебные лаборатории в университетах Киева, Харькова и Львова.

Пандемия внесла коррективы и касательно открытия нового офиса во Львове, где компания сотрудничает с более чем 1500 инженерами. Так, предусмотрели зону хот-деск: специалисты свободно смогут выбирать рабочее место. В то же время, в целях безопасности специалистов и их семей, пока что в новый офис всех их не приглашают.



Офис компании GlobalLogic / Фото dou.ua

Несмотря на вызовы этого года GlobalLogic удалось удержать темпы роста. Компания стала единственной из топ-5 IT-компаний, которая выросла в первом полугодии почти на 300 специалистов. За период пандемии к нам присоединилось 1300 специалистов. Сейчас ищем еще около 800 и планируем расти с шагом в 300 инженеров ежемесячно.

Трансформация

Fitelio

Георгий Варданян, СЕО компании Fitelio, говорит, что их компания очень быстро и безболезненно сумела трансформироваться к новым условиям. В частности, в 2020 году удалось формализировать в полноценную услугу так называемую фазу "Discovery".

Она заключается в том, что наша компания детализирует и описывает пожелания клиента. А после – предлагает функциональный прототип и описание того, как сервис или приложение будет работать. Это помогает клиенту четко понимать, каким будет результат. Этап "Discovery" также предусматривает детальный таймлайн.

Также Fitelio помогает удержаться на плаву бизнесу food-ритейла, реализовав сразу несколько готовых решений в приложениях, онлайн-сервисах.

Например, сеть пиццерий Domino's практически безболезненно перенесла переход в онлайн, поскольку все уже было отработано раньше. А другим игрокам рынка, как "Пузата хата", тоже вскоре будет о чем рассказать своим клиентам.

Tet

Несмотря на непростой год компания Tet сумела сохранить результаты на уровне 2019. Как рассказывает руководитель международного бизнеса Tet Марис Приекулис, за первые 9 месяцев 2020 года оборот группы Tet составил почти 163 миллиона евро, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа за этот период составила более 50 миллиона евро.

При этом компании пришлось искать новые способы сотрудничества и коммуникации с клиента. Начали устраивать вебинары, онлайн-конференции, круглые столы и дискуссии как в Латвии, так и Украине, консультируя клиентов по наиболее актуальным вопросам – от облачных сервисов и особенностей удаленной работы в IT-безопасности.

При этом в ситуации с пандемией есть и позитив, ведь ситуация ускорила цифровую трансформацию многих бизнесов.

Tet начала этот процесс еще в 2019 году, до пандемии, что в марте помогло компании за один день полностью перевести на дистанционную работу офисных сотрудников. Сейчас компания продолжает плавно реализовывать намеченные планы, в том числе следующие этапы цифровой трансформации.

iVan

Сергей Александров, основатель стартапа iVan (виртуальный миграционный юрист) рассказывает, что влияние карантина они почувствовали довльно сильно, ведь начали работу в марте 2020 года. Поэтому волновались, что пережить это время будет сложно. Однако, в начале в компании еще не было больших затрат, поэтому решили использовать время затишья для обучения и пиара.

В результате iVan принял участие в национальной инкубационной программе YEP! Starter (yepworld.org) и стал ее финалистом попав в 5-ку лучших стартапов сезона. Также было участие в отборе юридических стартапов Гаагского Института инноваций в Праве из Нидерландов (hiil.org) и команда снова попала в финал. Также iVan отобрала стартап-экосистема из Австрии Tech2Impact (tech2impact.com) для прохождения менторского курса.



Коронавирус создал новые возможности для стартапа​ / Фото Unsplash

Хотя направление тревел и пострадало, но это дало стартапу новые возможности, ведь ввели новые правила въезда и пребывания иностранцев в Украине и запрос на соответствующие консультации получил большую популярность, значительный спрос наблюдается до сих пор.

Битрикс24

Бизнесов, на которые карантин не повлиял, очень мало, говорит Дмитрий Суслов, директор украинского "Битрикс24". В сентябре-октябре сервис провел опрос среди компаний, которые пользуются их сервисом, и лишь 14% процентов ответили, что карантин вообще не изменил их работу. "Битрикс24" в перечень счастливчиков не попал, поэтому пришлось менять и сам продукт, и работу команды и маркетинговые активности:

Компания расширила возможности бесплатной версии, потому что бизнесу как никогда нужны инструменты для удаленной работы. В частности сняли ограничения относительно количества пользователей от одной компании.

Интересно Работа в IT: главные проблемы на украинском рынке

Сервис изменил план обновлений продукта и сосредоточился на сценариях дистанционного взаимодействия с командами. Главными инструментами стали чаты, видеозвонки, новости компаний и задачи. А еще – возможность удаленно подключать ко всем операционным процессам подрядчиков, которые не являются постоянными работниками.

Во время образовательного обновления сервис добавил видеоконференции, а также групповые видеозвонки в мобильном приложении. Появились также специальные условия для использования платформы Битрикс.