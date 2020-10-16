Итоги Google Search On 2020: "Карты" научились определять нагрузки супермаркетов
Google провела онлайн-мероприятие Search On 2020. На нем компания рассказала о нововведениях в поиске и других своих сервисах.
Компания Google обновила немало сервисов. 24 канал выбрал самые интересные обновления, чтобы рассказать вам, как изменились сервисы и что нового они научились делать.
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Новые функции "Google Карт"
- Загруженность заведений и парков
С 2016 года "Google Карты" показывают текущую загруженность ресторанов и других заведений. Но скоро сервис научится информировать о занятости супермаркетов, пляжей, парков, аптек, АЗС и прачечных – данные будут отображаться прямо на карте без необходимости открытия карточки организации.
Также "Карты" теперь могут сообщить о загруженности места при построении маршрута к нему.
- Интерактивная функция Live View
Функция дополненной реальности Live View, которая позволяет перемещаться по городу в интерактивном формате, теперь умеет показывать информацию о расположенных рядом заведениях. Нужно нажать на ярлык, который отображается над зданием, и получить данные о рейтинге, времени работы и текущей загруженности.
Новые функции Google Duplex
- Самостоятельный заказ еды
Персональный ассистент Duplex, который умеет звонить в классические заведения без онлайн-записи и бронировать места по телефону с помощью синтезатора речи и алгоритмов машинного обучения, сейчас учится функции заказа еды в автоматическом режиме.
- Уточнение информации о компании
Еще технология теперь обзванивает компании, чтобы уточнить информацию о них в поиске и "Картах": владельцам бизнесов не придется уточнять изменения часов работы или других деталей вручную.
Новые функции Google Ассистента
- Функция распознавания песен
"Google Поиск" и "Ассистент" давно умеют распознавать песни, играющие поблизости. Но теперь возможности расширяются: сервисы могут узнать трек, который пользователь напевает самостоятельно.
Для определения трека нужно 10-15 секунд напева мотива. Google обнаружит возможные совпадения с помощью машинного обучения и покажет несколько подходящих вариантов.
Демонстрация работы функции поиска композиций, видео:
Функция работает с сегодняшнего дня. Для ее активации нужно спросить у "Ассистента" команду "Что это за песня?" или нажать на кнопку распознавания музыки внутри голосового поиска Google через приложение на Android.
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Новые функции поиска
- Обновленная проверка орфографии
Google интегрировал в свою поисковую машину новый алгоритм проверки орфографии, который использует нейронную сеть. Он срабатывает и указывает на ошибки в поисковом запросе менее чем за три миллисекунды.
- Поиск видео
Новый подход определения семантики видеороликов, также основанный на машинном обучении, позволяет размечать моменты в проиндексированных видеозаписях. В поисковой выдачи пользователь может перемещаться между сегментами ролика, не переходя на сайт-источник.
- Оптимизация поиска
Также поиск Google теперь еще точнее определяет релеватнисть отдельных отрывков текста внутри веб-страниц до запроса: это улучшение коснется около 7% всех поисковых запросов, говорят в компании.
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