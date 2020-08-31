В магазине Google Play 14 августа появилось фейковое приложение "Nexta Live – новости Беларуси", которое запрашивало доступ к данным пользователя. Приложение интересовалось местоположением, содержанием карты памяти устройства, сканировал подключения к сети и номер телефона.

29 августа в официальном Telegram-канале NEXTA опубликовали пост, который предупреждал пользователей о появлении в магазине Google Play "опасного приложения для деанонимизации, определения местоположения и кражи личных данных пользователей с использованием имени NEXTA", сообщает 24 канал.

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Администраторы NEXTA предостерегли своих пользователей от установки программы и призвали ставить ей низкую оценку в магазине и жаловаться в техподдержку Google Play.

Фейковую программу удалили с Google Play

Сейчас программа уже удалена с Google Play – перед этим у нее уже был минимальный рейтинг – одна звезда из пяти, а также более полутора тысяч негативных оценок и отзывов. Некоторые пользователи предположили, что "Nexta Live – новости Беларуси", это проект "пролукашенковских" или белорусского КГБ, призванный собирать данные о пользователях.

Единственный контакт, оставленный разработчиком имя Mariia Horobets и электронная почта. За время белорусских протестов NEXTA стал одним из самых популярных Telegram-каналов в мире.

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