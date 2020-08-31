Из Google Play удалили фейковое приложение телеграмм-канала NEXTA – новости Беларуси
В магазине Google Play 14 августа появилось фейковое приложение "Nexta Live – новости Беларуси", которое запрашивало доступ к данным пользователя. Приложение интересовалось местоположением, содержанием карты памяти устройства, сканировал подключения к сети и номер телефона.
29 августа в официальном Telegram-канале NEXTA опубликовали пост, который предупреждал пользователей о появлении в магазине Google Play "опасного приложения для деанонимизации, определения местоположения и кражи личных данных пользователей с использованием имени NEXTA", сообщает 24 канал.
Не пропустите Массовые протесты в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео
Администраторы NEXTA предостерегли своих пользователей от установки программы и призвали ставить ей низкую оценку в магазине и жаловаться в техподдержку Google Play.
Фейковую программу удалили с Google Play
Сейчас программа уже удалена с Google Play – перед этим у нее уже был минимальный рейтинг – одна звезда из пяти, а также более полутора тысяч негативных оценок и отзывов. Некоторые пользователи предположили, что "Nexta Live – новости Беларуси", это проект "пролукашенковских" или белорусского КГБ, призванный собирать данные о пользователях.
Единственный контакт, оставленный разработчиком имя Mariia Horobets и электронная почта. За время белорусских протестов NEXTA стал одним из самых популярных Telegram-каналов в мире.
Главное о последних событиях в Беларуси
- Вечером 9 августа в стране начались масштабные протесты, которые продолжаются уже 22-й день подряд.
- Началось все с того, что люди выходили на улицы, чтобы выразить протест против фальсификаций на президентских выборах. Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не согласны.
- ОМОН с самого начала мирных протестов жестоко разгонял и задерживал активистов. К ним применяли насилие и после задержания. В ход силовики пускали дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. В некоторых случаях применяли даже боевые патроны.
- В Беларуси официально подтвердили гибель четырех человек во время акций протестов, но правозащитники говорят: жертв произвола правоохранителей – больше.
- С 11 августа в стране стартовала общенациональная забастовка. Оппозиция, со своей стороны, создала Координационный совет, цель которого – обеспечить мирную передачу власти в стране.
- Власти страны считают деятельность Координационного совета оппозиции незаконной. И даже вызвала на допрос нескольких ее членов.
- Между тем, Евросоюз готовит санкции против белорусских чиновников. А в Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата.