Группа ученых из разных стран обнаружила, что из космоса периодически поступают яркие импульсы. О таких себе "радиопосланиях" из космоса говорилось и ранее, однако впервые ученые обнаружили их цикличность.

Впервые удалось проследить цикличность в посланиях: их фиксируют в течение 90 дней, а затем они исчезают на 157 суток. Об этом говорится в статье "Возможная периодическая активность в повторных FRB 121102" в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Между тем NASA создаст космический "дом" для исследователей луны

Что такое FRB

FRB – это быстрые радиоимпульсы (на английском – fast radio bursts – 24 канал). Подвид, о котором идет речь – FRB 121102 – является наиболее хорошо изученным повторяющимся импульсом. Яркие радиоимпульсы длятся не более нескольких миллисекунд.

Хотя их природа до сих пор остается загадкой, мы знаем, что они внегалактические из-за их аномально высоких показателей дисперсии, а также из-за измеренных красных смещений галактик-хозяев, локализованных FRB,

– пишут ученые.

Первый ретранслятор FRB 121102 был обнаружен в 2014 году. То, что он повторяется, не выявляли до 2016 года.

Как удалось отследить цикличность

В исследовании использовали 76-метровый телескопа Ловелла. Для наблюдения за повторяющимися FRB с периодичностью 0,5-3 дня нужно не менее 100 часов съемок телескопом. Для выявления периодичности в диапазоне 10-150 дней используют моделирование.

Если период реальный, это показывает, что повторяющиеся FRB могут иметь большой диапазон в периодах активности. Это может быть трудно согласуемо с моделями прецессии нейтронных звезд.

Несмотря на тщательный мониторинг в предыдущих исследованиях, раньше не было обнаружено ни одной базовой картины в повторении.

Напоследок ученые прогнозируют, что источник импульсов сейчас "выключен". По расчету модели, он должен "включиться" примерно с 2 по 28 августа 2020.