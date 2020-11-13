Несмотря на то, что сфера IT – одна из самых гибких на рынке, коронакризис нанес ощутимый вред и этой области. По подсчетам экспертов, украинская IT-отрасль недополучила около 199 миллионов долларов в 2 – 3 квартале 2020 года.

Об этом говорится в подсчетах экспертов BRDO. Также специалисты добавляют, что в целом рост экспорта IT-услуг замедлился. По подсчетам экспертов.

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Причины

Среди основных причин, которые привели к проблемам в сфере, эксперты выделили следующие:

уменьшение спроса на услуги из-за финансовых проблем заказчиков;

уменьшение производительности из-за карантина;

невозможность для сотрудников работать из-за болезни.

При этом в BRDO отмечают, что украинский экспорт IT-услуг растет на протяжении последних 9 лет. Темп роста во 2 квартале стал самым низким с 2014 года. Однако, уже в 3 квартале произошло частичное восстановление темпа роста.

В BRDO есть несколько сценариев. Наиболее реалистичный – рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016-2019 годов. В результате, экспорт составит 1,3 миллиарда долларов в 4 квартале и 4,9 миллиарда долларов в год, то есть, вырастет на 19%.