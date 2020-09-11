Недавно компания Microsoft официально назвала стоимость своих новых игровых приставок Xbox Series X и Series S. Ожидаемо, в ближайшее время похожее заявление сделает и Sony. При этом ценовая политика Microsoft уже заставила Sony снизить стоимость PlayStation 5.

По крайней мере об этом говорят источники, приближенные к Sony, информирует Gamereactor.eu.

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Что планировала Sony

Первоначально Sony рассматривала более высокие цены для PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Ходили слухи о том, что цена PlayStation 5 составит либо 500 или 600 долларов.

Но презентация Xbox Series X Series и S заставила японскую компанию снизить стоимость PlayStation 5. Напомним, Xbox Series S будет стоить 299 долларов (8 311 гривен), а Series X – 499 долларов (13 871 гривен).

Кстати, сейчас СМИ назвали вероятную дату анонса PlayStation 5 – 17 ноября. Это на несколько недель позже, чем Xbox Series X.