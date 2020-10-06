Британский орган здравоохранения (Public Health England – PHE) потерял 16 тысяч данных о тестах на коронавирус. Это произошло из-за технической ошибки в таблице Excel.

Об ошибке сказано на официальном сайте PHE. Правда, эту ошибку уже удалось устранить.

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Что случилось

Как пишет издание BBC, PHE собирала данные результатов тестов из разных источников в виде файлов CSV. Их автоматически загружали в таблицу Excel.

Поэтому проблема могла быть в том, что IT-специалисты PHE использовали старый формат таблиц (.xls). Он поддерживает около 65 500 строк в письме (при этом новый формат поддерживает более миллиона строк). Каждый кейс с результатами теста занимал несколько строк данных. И когда место закончилось, данные просто перестали добавляться.

Почему это плохо

Именно поэтому результаты тестов с 25 сентября по 2 октября 2020 года не добавили в общую статистику.

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Поэтому это привело к тому, что система здравоохранения не смогла предупредить людей о том, что они контактировали с носителями вируса. А это, в свою очередь, увеличило распространение коронавируса в стране.