Изобретения украинцев, которые изменили мир: интересная подборка
Талантливые украинские ученые внесли большой вклад в развитие науки не только в Украине, но и во всем мире. Об удивительных изобретениях, которые повлияли на историю – читайте в нашем материале.
К Всемирному дню науки редакция 24 канала подготовила подборку изобретений украинцев, которые повлияли на развитие технологий в мире.
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Кинескоп
Скачковый механизм "улитка" разработали Иосиф Тимченко с физиком Николаем Любимовым. Этот механизм был взят в основу создания кинескопа. А уже в 1893 году в Одессе были показаны два фильма, которые сняли с помощью первого кинескопа.
Иосиф Тимченко опередил братьев Люмьер, но его устройство не было запатентовано.
Иосиф Тимченко разработал механизм "улитка" / Фото wikipedia.org
Кстати, Тимченко также разработал электронные часы и микрохирургические инструменты для глазных операций.
Рентген
В 1886 году, еще до немца Вильгельма Рентгена, украинец Иван Пулюй сконструировал трубку, которая стала прообразом современных рентгеновских аппаратов.
Именно Пулюй первым в мире сделал рентгеновский снимок человеческого скелета.
Иван Пулюй открыл Х-лучи / Фото mors.in.иа
Вертолет
Киевский авиаконструктор Игорь Сикорский, эмигрировавший в США, изобрел вертолет. В 1931 году он запатентовал проект машины, которая имела два пропеллера – один на крыше, другой на хвосте.
И уже в 1939 году первый вертолет VS-300 поднялся в небо. Впоследствии на его основе создали первый в мире вертолет, который мог взлетать с воды и садиться на суше.
Вертолет Сикорского совершил первый полет в 1939 году / Фото с фейсбук - страницы "Неизвестная Украина"
В 1970 году изобретение Сикорского S-67 установило абсолютный рекорд скорости, а лучшей машиной считается S-58. Всего он создал 18 моделей вертолетов.
Ракетный двигатель
Сергей Королев считается конструктором советской ракетно-космической техники и основателем космонавтики. Он вместе с коллегой Фридрихом Цандером в 1931 году создали общественную организацию, которая изучала реактивное движение.
В 1957 году Королев запустил первый в истории искусственный спутник Земли.
Королев создал ракетный двигатель / Фото savok.name
Часы-глюкометр для диабетиков
Благодаря ученому из Закарпатья Петру Бобоничу диабетики могут узнать уровень сахара в крови в любой момент. Глюкометр имеет вид наручных часов, который без сдачи крови может определить содержание сахара.
Глюкометр для диабетиков в виде часов / Фото zakarpatpost
Опреснение морской воды
Профессор Одесской государственной академии холода Леонард Смирнов разработал технологию опреснения морской воды для питья.
Морская вода, которую он заморозил особым образом, превращается в кристаллы. С их поверхности можно удалить соли, вредные вещества, а также тяжелые изотопы водорода.
Компакт-диск
Интересно, что прообраз компакт-диска изобрел аспирант киевского Института кибернетики Вячеслав Петров еще в конце 60-х годов.
Тогда эта разработка носила сугубо научный характер и использовалась для супер ЭВМ (поколения вычислительных машин).
Петров со своим изобретением / Фото nas.gov.ua
Что известно о Всемирном дне науки?
Этот праздник отмечается ежегодно 10 ноября. В глобальном масштабе Всемирный день науки отметили в 2002 году.
Задача этого праздника – привлечь внимание к вызовам, с которыми сталкивается наука, и увеличить поддержку научной деятельности.
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