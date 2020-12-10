Если вы соскучились по новеньким теориям заговора, то вот вам новая: бывший глава израильской программы космической безопасности Хаим Эшеде заявил, что так называемая Галактическая Федерация поддерживает контакты с правительствами Соединенных Штатов и Израиля, но просила сохранить ее существование в тайне.

Хаим Эшеде – бывший генерал, который 29 лет возглавлял израильскую программу космической безопасности. Он также был профессором Израильского технологического института. Как пишет IFLScience, ссылаясь на интервью Эшеде, у него есть больше, чем у других, шансов знать подобную информацию, однако его слова вызвали смесь скептицизма и сатиры.

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Что известно

По словам Эшеде между правительством США и пришельцами заключено соглашение – контракт на проведение экспериментов. Якобы они исследуют и пытаются понять всю структуру Вселенной и хотят, чтобы мы с ними сотрудничали.

Более того, в недрах Марса есть подземная база, где находятся представители инопланетян, а также американские астронавты.

Как пишут обозреватели портала IFLScience, идея о том, что люди тайно доберутся до Марса, уже была маловероятной частью истории. Но потом Эшеде сообщил, что Дональд Трамп в курсе этой истории, но инопланетяне попросили его хранить секрет.

Идея о том, что кто-нибудь, даже инопланетяне, сможет помешать Трампу твитнуть о чем-нибудь, просто не заслуживает доверия,

– написали журналисты.

В сети уже появилась теория о том, что вся эта история является лишь рекламным ходом, поскольку у Хаима Эшеде скоро выйдет книга. Журналисты требуют у Эшеде доказательств – хотя бы "селфи с послом инопланетян".